Alevlere teslim olan ahırda 63 küçükbaş hayvan telef oldu

Eskişehir’de bir ahırdaki lambada oluşan elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucunda 63 adet küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. isimli şahsa ait ahırda, açık unutulan lambada oluşan elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ev ve ahır alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen yangının söndürülmesi amacıyla 4 itfaiye aracıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında ahır ve evde büyük maddi hasar oluşurken 63 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.