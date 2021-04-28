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Yerel Alevlerden kurtulmak için çatıdan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti
Yerel

Alevlerden kurtulmak için çatıdan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'daki yangında çatıdan atlayan yaşlı bir vatandaş feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 09:25:00 -

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir isimli bir kişi, alevlerin arasında mahsur kaldı. Çilingir, çatıdan sarkarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşerek ağır yaralanan Ahmet Çilingir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşet anları kameralara da saniye saniye yansıdı.

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