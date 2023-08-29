Alevi ajitasyonu yapmıştı! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, cemevine haciz getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2023 Genel Seçimleri’ndeki başarısızlığının ardından değişimcilere karşı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bir video yayınlamıştı.

Ali Kılıç videoda, "Biz Hızır Paşa’ya karşı Pir Sultanlar gibi mücadele edenleriz. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan…" demişti.

Ali Kılıç'ın Maltepe Cemevi'ne haciz getirdiği ortaya çıktı.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hepinizin bildiği üzere cemevimizin 1991 yılına dayanan köklü bir geçmişi vardır. Tarihsel süreç içerisinde Maltepe’de yaşayan tüm alevi canlarımız karınca kararınca elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçmişten bugüne cemevimizin yapımında emeği geçen tüm başkanlarımıza ve yönetimlerine, yine emeği geçen tüm canlara sonsuz teşekkürü bir borç biliriz.

Sizlerin de bildiği gibi Aleviler; tüm dünyada var olan kimi inanışlar ve topluluklar gibi çeşitli zulümler görmüş, katliamlar yaşamış varoluş mücadelesi veren, “incinsen de incitme”, “eline, beline, diline sahip ol” diyen en temiz, en kadim topluluktur.

Ne yazık ki; bu toplum tarih boyunca hak ettiği mertebeye gelememiş, getirilmemiş, yine kendi Hızır Paşasını kendi içinden çıkaran da bir topluluktur.İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de bu durum maalesef yine aynıdır.

Cemevimizin yapım sürecini sizlere bu mecradan uzun uzun tekrar anlatmayacağız. Fakat yaşadığımız sürecin sonucunda; CHP’li Maltepe Belediyesinin tarafımıza açtığı işgal davasının sonucunda banka hesaplarımıza Kadıköy/Rıhtım Vergi Dairesi tarafından el konulup, hesabımızda bulunan; Alevilerin gözyaşı parası, CHP’li Ali Kılıç’ın, sözde inanışlara eşit mesafede ki!, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışını sürdürdüğü Maltepe Belediyesi hesaplarına aktarılmak üzere alınmıştır.

Siz Değerli Maltepe’li Alevi Canlarımızın Bilgisine Sunulur. Takdir Sizlerindir…

Ali Kılıç, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bundan tam 500 yıl önce Anadolu Alevilerinin önderi Pir Sultan Abdal, Piremir’in Hacılı köyünde işte bu evde yaşıyordu. Pir Sultan, burada kaldıktan sonra halkın arasına katılmak ve onlarla birlikte yaşamı sürdürebilmek adına Sivas’a gitti. Pir Sultan’ın Sivas’a gitmesinden Hızır Paşa çok rahatsız oldu. Ve idam fermanı çıkararak dar ağacına göndermeye karar verdi. Halka da bir çağrıda bulundu. ‘Herkes Pir Sultan’ı taşlayacaktır’ dedi. Halkın arasında bir de Pir Sultan’ın yol arkadaşı yani misaibi vardı. Müsaibi, Pir Sultan’a kıyamıyordu, ‘ben olsa olsa gül atarım’ dedi. Herkes taşlarken, Pir Sultan’ın müsaibi gül atmaya karar verdi. Ve Pir Sultan, dar ağacına yürüdüğünde şöyle diyordu: ‘Ellerin attığı taş hiç değmez bana, ille de dostun ve dostların attığı gül yaralar beni’ dedi. Aradan tam 5 asır geçti. Yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Dönen dönsün, biz dönmeyeceğiz yolumuzdan.”

Alı Kılıp, bu videoyu ise, “‘İlle dostun bir tek gülü yaralar beni..’ Biz Hızır Paşa’ya karşı Pir Sultanlar gibi mücadele edenleriz. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan…” notuyla paylaşmıştı.