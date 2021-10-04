Alev alev yanan minibüsün çalıntı olduğu ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde park halindeki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Yangın sonrası polis ekipleri yanarak kullanılamaz hale gelen minibüsün çalıntı kaydının olduğunu tespit edildi.
Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Sanayi Caddesi üzerinde park halinde duran 34 BK 1352 plakalı minibüsten alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Çalıntı çıktı
Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yaptığı incelemede yanan minibüsün çalıntı kaydının olduğunu belirledi. Polis ekipleri minibüste olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından yanan minibüs otoparka çekildi.
O anlar görüntülendi
Park halindeki minibüsün yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde minibüsün alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.