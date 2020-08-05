Alettin Bozkurt kimdir? Müftü Alettin Bozkurt

Alettin Bozkurt 14.02.1965 tarihinde Batman İli Kozluk İlçesine bağlı yedibölük köyünde dünyaya geldi. İlköğretim ve Liseyi Şanlıurfa da okumuştur. 14.03.1989 da imam hatip olarak göreve başlayan Müftümüz 01.07.1997 tarihinde Yüzüncü yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdikten sonra 1998 yılında Konya Selçuk Eğitim Merkezinde kursiyer olarak başlamıştır. 22.01.200 tarihinde Ağrı İli Eleşkirt İlçe Müftüsü olarak atanan Müftümüz 16.05.2001 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir ana bilim dalında “Kur’anda Kıyamet” tezi ile mezun olmuş, 07.04.2003 tarihinde Diyarbakır İli Bismil İlçe Müftüsü olarak atanan müftümüz 28.08.2008 tarihinde Yenişehir İlçe Müftülüğümüze atanmıştır. Eylül 2015’te İl Müftüsü olarak Muş İline atanmış olup halen görevine devam etmektedir. evli ve beş çocuk babasıdır.