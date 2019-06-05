0553 313 94 23

Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı, Türkiye Azerbaycan dostluğunun simgesidir

Azerbaycanlı gazeteci Agil Alesger, Azerbaycan'ın kurtuluş yıl dönümünde Türkiye'de 3 köprünün Azerbaycan bayraklarına bürünmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Türkiye- Azerbaycan ilişkileri denildiğinde, Nuri Paşa ve askerlerinin Bakü'ye yaptığı cihad aklımıza geliyor." dedi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:56

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Azerbaycanlı gazeteci Agil Alesger, Azerbaycan'ın kurtuluş yıl dönümünde Türkiye'de 3 köprünün Azerbaycan bayraklarına bürünmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Türkiye- Azerbaycan ilişkileri denildiğinde, Nuri Paşa ve askerlerinin Bakü'ye yaptığı cihad aklımıza geliyor." dedi.

"Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'nin 3 köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine boyandı." diyen Alesger, "Azerbaycan ile Türkiye iki kardeştir. Bir milletin iki evladıdır. Şairin dediği gibi bir ananın iki oğludur." ifadelerini kullandı.

'Nuri Paşa ve askerlerinin Bakü'ye Cihad'ını unutmamalıyız'

Bakü'nün fethinde Nuri Paşa ve kumandasındaki askerlerin Cihad'ını hatırlatan Alesger, "101. yıl Azerbaycan'ın sadece Cumhuriyet yılı değil, kurtuluş yıl dönümüdür. Nuri Paşa kumandanlığındaki Kafkas İslam Ordusu taarruza geçerek Azerbaycanlı kardeşleri ile birlikte Bakü'ye doğru ilerlemiş ve 15 Eylül 1918'de Bakü, Ermeni ve Bolşeviklerden kurtulmuştur. Bu açıdan biz Türkiye Azerbaycan ilişkilerine baktığımız zaman Nuri Paşa'nın kahraman askerlerinin Azerbaycan uğrunda yaptıkları Cihad'ı görüyoruz." şeklinde konuştu.

'Biz stratejik iki ortağız'

Alesger, Türkiye ile Azerbaycan'ın dış mihraklara karşı ortak hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bağ ilişkilerimizin en güzel örneğidir. Türkiye'de Azerbaycan iş adamlarının büyük yatırımları var. Aynı şekilde Azerbaycan'da da Türk iş adamlarının önemli yatırımları var. İki devlet hem ekonomik hem de siyasal boyutta stratejik ortaklar."

'Türkiye ile Azerbaycan bir candır'

"Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan halkı sokaklara çıkarak Türkiye'yi destekledi. Dış mihrakların yapmak istediklerine karşı Türkiye'nin yanında oldu. Keza Hocalı konusunda bize en büyük desteği Türkiye vermektedir. 12 Şubat'ta Hocalı için paylaştığımız hastaghimiz Türkiye'de 12 saat trend oldu. Bu Türk halkının bize ve Hocalı'ya verdiği değeri gösteriyordu. En son Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'de 3 köprü Azerbaycan bayrağı renklerine boyandı. Bu bizi fazlasıyla gururlandırdı."

'Türkiye ile Azerbaycan bir candır'

"Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan halkı sokaklara çıkarak Türkiye'yi destekledi. Dış mihrakların yapmak istediklerine karşı Türkiye'nin yanında oldu. Keza Hocalı konusunda bize en büyük desteği Türkiye vermektedir. 12 Şubat'ta Hocalı için paylaştığımız hastaghimiz Türkiye'de 12 saat trend oldu. Bu Türk halkının bize ve Hocalı'ya verdiği değeri gösteriyordu. En son Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'de 3 köprü Azerbaycan bayrağı renklerine boyandı. Bu bizi fazlasıyla gururlandırdı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:56
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. Azerbaycan
  4. Agil Alesger
  5. Azerbaycan'ın kurtuluş yıl dönümü
  6. Kafkas İslam Ordusu
  7. Nuri Paşa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vince Carter, gelecek sezon basketbolu bırakacak
    1. Vince Carter, gelecek sezon basketbolu..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019
    3. Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
    4. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    5. YSK Başkanı Güven: "İstanbul seçim..
    6. Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı,..
    7. YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki..
    8. Sırbistan'da geleneksel "bayram..
    9. Katar Fransa'dan savaş uçaklarını..
    10. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
    11. İdlib’de rejim saldırısı: 3 ölü
    12. Tayland'da cunta lideri yeniden..
    13. İran’da limanda yangın: 1 ölü
    14. Vapurda havaya ateş açan şüpheli..
    15. Panik atak neden olur? Panik atağın..
    16. THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama
    17. Türkeli’de gökkuşağı güzelliği
    18. Muhammed Salah, İngiltere'deki İslam..
    19. Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    20. Rusya ve Çin ticarette ulusal para..
    21. TMSF’den kayyum ücretlerine ilişkin..
    22. Kanserin düşmanı: Sarımsak |..
    23. Denizcilik alanında "İzlenecek 10..
    24. Antalya'da otomobille motosiklet..
    25. Panelvan markete girdi: 1 yaralı
    26. "Gençlere ve çocuklara örnek olmaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    28. Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü
    29. Binali Yıldırım, köylüleri ile..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle..
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!
    DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı tamamlandı
    Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı tamamlandı