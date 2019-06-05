Alesger: Nuri Paşa'nın Bakü'ye cihadı, Türkiye Azerbaycan dostluğunun simgesidir

Taha Emre Özdemir Ankara

Azerbaycanlı gazeteci Agil Alesger, Azerbaycan'ın kurtuluş yıl dönümünde Türkiye'de 3 köprünün Azerbaycan bayraklarına bürünmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Türkiye- Azerbaycan ilişkileri denildiğinde, Nuri Paşa ve askerlerinin Bakü'ye yaptığı cihad aklımıza geliyor." dedi.

"Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'nin 3 köprüsü Azerbaycan bayrağının renklerine boyandı." diyen Alesger, "Azerbaycan ile Türkiye iki kardeştir. Bir milletin iki evladıdır. Şairin dediği gibi bir ananın iki oğludur." ifadelerini kullandı.

'Nuri Paşa ve askerlerinin Bakü'ye Cihad'ını unutmamalıyız'

Bakü'nün fethinde Nuri Paşa ve kumandasındaki askerlerin Cihad'ını hatırlatan Alesger, "101. yıl Azerbaycan'ın sadece Cumhuriyet yılı değil, kurtuluş yıl dönümüdür. Nuri Paşa kumandanlığındaki Kafkas İslam Ordusu taarruza geçerek Azerbaycanlı kardeşleri ile birlikte Bakü'ye doğru ilerlemiş ve 15 Eylül 1918'de Bakü, Ermeni ve Bolşeviklerden kurtulmuştur. Bu açıdan biz Türkiye Azerbaycan ilişkilerine baktığımız zaman Nuri Paşa'nın kahraman askerlerinin Azerbaycan uğrunda yaptıkları Cihad'ı görüyoruz." şeklinde konuştu.

'Biz stratejik iki ortağız'

Alesger, Türkiye ile Azerbaycan'ın dış mihraklara karşı ortak hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki bağ ilişkilerimizin en güzel örneğidir. Türkiye'de Azerbaycan iş adamlarının büyük yatırımları var. Aynı şekilde Azerbaycan'da da Türk iş adamlarının önemli yatırımları var. İki devlet hem ekonomik hem de siyasal boyutta stratejik ortaklar."

'Türkiye ile Azerbaycan bir candır'

"Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan halkı sokaklara çıkarak Türkiye'yi destekledi. Dış mihrakların yapmak istediklerine karşı Türkiye'nin yanında oldu. Keza Hocalı konusunda bize en büyük desteği Türkiye vermektedir. 12 Şubat'ta Hocalı için paylaştığımız hastaghimiz Türkiye'de 12 saat trend oldu. Bu Türk halkının bize ve Hocalı'ya verdiği değeri gösteriyordu. En son Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'de 3 köprü Azerbaycan bayrağı renklerine boyandı. Bu bizi fazlasıyla gururlandırdı."

'Türkiye ile Azerbaycan bir candır'

"Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan halkı sokaklara çıkarak Türkiye'yi destekledi. Dış mihrakların yapmak istediklerine karşı Türkiye'nin yanında oldu. Keza Hocalı konusunda bize en büyük desteği Türkiye vermektedir. 12 Şubat'ta Hocalı için paylaştığımız hastaghimiz Türkiye'de 12 saat trend oldu. Bu Türk halkının bize ve Hocalı'ya verdiği değeri gösteriyordu. En son Cumhuriyet Bayramımızda Türkiye'de 3 köprü Azerbaycan bayrağı renklerine boyandı. Bu bizi fazlasıyla gururlandırdı."