ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 21 Şubat 2021 tarihinde başvurularını tamamlayan adayların katılımı ile yapılmış oldu. Sınava katılan adaylar, girdikleri sınavın ardından soru ve cevapların yayımlanıp yayımlanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı?

ALES soru ve cevaplar yayımlandı mı?

ALES sınavına giren adayların doğrularını ve yanlışlarını kontrol edebilecekleri ALES soru ve cevap anahtarları ÖSYM AİS sayfasında duyurulacak. ALES sınavının soru ve cevaplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM’nin internet adresinden ilan edilecek. Sınava katılan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlarını öğrenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu sınavın sonuçları mart ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.