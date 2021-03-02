ALES sonuçları açıklandı mı? 2020-ALES/2 sonuç sorgula
2020-ALES/2 sonuçları açıklandı. 2020-ALES/2 sonuçları günlerdir merak ediliyordu. ÖSYM ALES sonuçlarını son dakika açıklandığını duyurdu. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı haberimizde.
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı.
2020-ALES/2 sonuç sorgula
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
2020-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı için tıklayın
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.