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Eğitim ALES sonuçları açıklandı mı? 2020-ALES/2 sonuç sorgula
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı mı? 2020-ALES/2 sonuç sorgula

2020-ALES/2 sonuçları açıklandı. 2020-ALES/2 sonuçları günlerdir merak ediliyordu. ÖSYM ALES sonuçlarını son dakika açıklandığını duyurdu. Peki, ALES sonuçları nasıl öğrenilir? 2020-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:49:00 -
ALES sonuçları açıklandı mı? 2020-ALES/2 sonuç sorgula

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı.

2020-ALES/2 sonuç sorgula

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2020-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

 

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