ALES sonuçları açıklandı mı? 2020-ALES/2 sonuç sorgula

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 21 Şubat tarihinde düzenlenen ertelenen 2020 ALES/2 oturumu sonuçları erişime açıldı.

2020-ALES/2 sonuç sorgula

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2020-ALES/2 sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.