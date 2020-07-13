ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
ÖSYM Başkanı Halis Aygün "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."