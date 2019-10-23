ALES sınavları ne zaman 2020

ALES sınavına dair merak edilenleri sizler için derledik. ÖSYM'nin sınav takvimi belli oldu mu? ALES sınavı ne zaman? ALES sınavının tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
ALES sınavları ne zaman 2020

ALES sınavına dair merak edilenleri sizler için derledik. ÖSYM'nin sınav takvimi belli oldu mu? ALES sınavı ne zaman? ALES sınavının tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

ÖSYM 2019 takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapıldı ve sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanmıştı.

22 Eylül'de gerçekleştirilen 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenen 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilmişti.

Bu yıl ÖSYM'nin sınav takvimiyle belirginleşecek olan ALES sınav detayları henüz yayınlanmadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Nisan-Mayıs aylarında yapılacağı öngörülen sınavın detaylarını, ilerleyen süreçlerde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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