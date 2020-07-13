ALES sınavı ne zaman? ALES geç başvuru tarihi ne zaman?
Geçtiğimiz haftalarda coronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihi güncellenen ALES için yeniden başvuru açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde sona eren başvuruların ardından gözler ALES geç başvuru tarihine çevrildi. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES / 1 sınavı ne zaman? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...
Akademik kariyer hedefleyenlerin girdiği ALES başvuruları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Ancak başvurusunu tamamlayamanlar için geç başvuru süreci Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki ALES sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? ALES ne zaman?
ALES / 1 sınavı ne zaman?
Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
ALES / 1 geç başvuru tarihi ne zaman?
ALES’e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.