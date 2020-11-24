Akademik kariyer yapmak isteyenler için gerekli olan ALES sınavı günün en çok araştırılanları arasında. Peki, ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 6 Aralık Pazar günü yapılacak. ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan sınav giriş belgesi yayımlandığında erişim linkine de haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılıyor.

ALES ne zaman yapılacak?

ALES sınavı, 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.