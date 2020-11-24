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Eğitim ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi sorgulama
Eğitim

ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi sorgulama

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin gireceği ALES sınavı 6 Aralık Pazar günü gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES sınavına girecek adaylar ALES sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:33:00 -
ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi sorgulama

ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) girilerek yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, öğretim üyesi, eğitmen, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına iş başvurusunda bulunulmakta.

ALES giriş belgeleri açıklandı mı?

1 - 12 Ekim tarihleri arasında başvuruların yapıldığı 2020 ALES sınavı, 6 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerlerinin, 26 Kasım Perşembe günü itibariyle http://ais.osym.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

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