ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav tarihi ve ALES sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamada bulundu.
Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi. ALES Sınavına 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden https://ais.osym.gov.tr sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilmişlerdi.