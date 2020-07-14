ALES geç başvuru ücreti ne kadar? 2020 ALES ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde, 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

ALES başvuruları 13-23 Mart tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından başvuru işlemlerini kaçıran adaylar geç başvuruların ne zaman alınacağını merak etmeye başlanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada geç başvuruların 14 Temmuz tarihinde alınacağı duyuruldu.

ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru ücreti olarak adaylar 195 TL ücret ödeyecek.

ALES geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

2020 ALES başvuru ücreeti 130 TL olarak açıklandı. İşte anlaşmalı bankalar:

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.