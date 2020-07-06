ALES başvurularında son gün ne zaman?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen sınav için ÖSYM birçok açıkalmada bulundu. Başvurunun yeniden alınması durumuna ilişkin resmi sitesinden bildiri yayınlayan ÖSYM'nin açıklamaları aşağıda yer alıyor.

ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklama;

"13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır."

- Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabileceklerdir.

- Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.