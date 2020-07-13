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Eğitim

ALES başvuru tarihi ne zaman? Tarih değişti!

ALES başvuru tarihi ne zaman? Tarih değişti! ÖSYM Başkanının açıklamasından sonra milyonlarca kişi ALES başvurusunun güncel tarihini merak ediyor. 16 Ağustos tarihinde uygulanacak olan ALES'in yeni başvuru tarihi ve detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:46:00 -
ALES başvuru tarihi ne zaman? Tarih değişti!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

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