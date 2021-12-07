ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı! Son dakika ÖSYM 2021 ALES/3 sonuçları açıklandı mı?
Son dakika ALES sonuç haberi: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklancak? sorusunun yanıt arıyordu. 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ALES 3 sınav sonuçlarına ilişkin olarak ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. İşte 2021 ALES/3 sınav sonucu sorgulama ekranı.
Son dakika haberi: ÖSYM 2021 ALES 3 sınav sonuçlarını açıladı! ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 21 Kasım 2021 tarihinde yapılan 2021-ALES/3 sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
2021 ALES 3 sonuç sorgulama ekranı!
Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. 2021-ALES/3 Sınav Sonuçları sorgulamak için tıklayın.