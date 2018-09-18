Alerjisi olan çocuğunuz varsa...

Dondurmanın soğuk olması, boğazı soğutması ve boğaz enfeksiyonlarına yatkınlık hazırlıyor.

Soğuk, damarları büzüştürür. Soğukta eller morarır ve üşür. Aynı şey boğaz için de geçerli.. Hele ki miniklerde.. Soğuyan boğazda kan damarları büzüşüyor ve savunma hücreleri dokulara daha zor ulaşmaya başlıyor. Bir viral enfeksiyon hali varsa ve üzerine dondurma yenmişse bunun üstesinden gelmek vücut için hepten zorlaşıyor.

Çocuklara dondurmayı yalayarak yemeleri, yutmadan önce ağızda eritmeleri gerektiği öğretilmeli.

Yoğun alerji yaşayan ve çok sık hastalanan çocuğun ise enfeksiyon dönemi bitmeden kesinlikle dondurma yememesi gerekiyor.

Reflü sorunu yaşayan bazı çocuklarda fark edilmeyen gizli bir süt hassasiyeti olabilir. Bu durumda dondurma tercihinin sütlüden yana değil meyveliden yana kullanılması daha doğru olacaktır.

Genellikle çok masum bir sütlü yaz tatlısı olarak görülen dondurmanın alerjisi, reflüsü çocuklar tarafından yenmesinde ailesinin dikkatli, özenli ve seçici olması gerek..