THY - Trabzon
0553 313 94 23

Alerji riski hangi bebeklerde daha yüksektir?

Gıda alerjisi, özünde zararsız olan bir gıdanın bünyede zararlı olarak algılanması ile ortaya çıkar. Anne karnından itibaren kendini gösteren bu durum, en çok 5-7 yaşları arasında rastlanır.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:57
Alerji riski hangi bebeklerde daha yüksektir?

Herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan bebekler, o besinleri tükettiklerinde hemen reaksiyon verirler. Bu belirtiler ağızda, yüzde, dilde ya da vücutta kızarıklıklarla, dudaklarda şişkinlik, kusma ve ishal gibi rahatsızlıklarla kendini gösterir.

Bebeğin besine karşı alerjisinin olduğu anlaşıldığı an, derhal tüketilen yiyeceğin bırakılması gerek. Eğer bebeğinizin alerjisinin olup olmadığından emin olamıyorsanız, hangi yiyecekleri yediğinde nasıl belirtilerle karşılaştığınızı 2 hafta boyunca not alın. Ardından bilgileri doktorunuzla paylaşın.

HANGİ BEBEKLERDE ALERJİ RİSKİ YÜKSEK?

Aile içerisinde gıda alerjisi olan yetişkinlerin çocuklarının alerjik olma ihtimali yüksektir. Genetik faktörlerin dışında alerjiye meyilli çocukların egzama hastası oldukları biliniyor.

BESİN ALERJİSİNDE RİSKLİ GIDALAR NELER?

İnek sütü, hardal, yumurta, balık, et, tahıl, çikolata, meyve ve sebze gibi yiyecekler bebeklerde yaygın alerjiye sebep olan besinlerdir. Dolayısıyla bebeğinizde bu besinleri tüketirken daha dikkatli olmalısınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  1. sağlık
  2. bebek sağlığı
  3. anne bebek
  4. kadın aile
  5. kadın
  6. bebek
  7. alerji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İcraatlarımızla konuşacağız
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    2. 100 milyon turisti ağırlayacak..
    3. Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını..
    4. Tunceli'de kaydedildi! Nesli tükenmek..
    5. Dijital çağda milli baz dönemi
    6. Emekli aylık hesap yöntemi değişmeli
    7. İhanet plaka ile ispatlandı!
    8. 'Tayyip yok, güneşli günler bizi..
    9. Uzunkaya görevine başladı
    10. İTO Başkanı'ndan KDV açıklaması
    11. Amerika Çin savaşında kritik gelişme!
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya görevine..
    13. İstanbul'da çocuk giyim mağazasında..
    14. TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü
    15. Fırında irmik tatlısı nasıl yapılır?
    16. Meral Akşener'in istifasının arkasında..
    17. Çocuk kaçırmaya çalışan sapığın..
    18. YPG ve katil Esed rejimi masaya oturdu!
    19. Alerji riski hangi bebeklerde daha..
    20. ÖSYM'den sınav memnuniyeti anketi
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?