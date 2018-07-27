Alerji riski hangi bebeklerde daha yüksektir?

Herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan bebekler, o besinleri tükettiklerinde hemen reaksiyon verirler. Bu belirtiler ağızda, yüzde, dilde ya da vücutta kızarıklıklarla, dudaklarda şişkinlik, kusma ve ishal gibi rahatsızlıklarla kendini gösterir.

Bebeğin besine karşı alerjisinin olduğu anlaşıldığı an, derhal tüketilen yiyeceğin bırakılması gerek. Eğer bebeğinizin alerjisinin olup olmadığından emin olamıyorsanız, hangi yiyecekleri yediğinde nasıl belirtilerle karşılaştığınızı 2 hafta boyunca not alın. Ardından bilgileri doktorunuzla paylaşın.

HANGİ BEBEKLERDE ALERJİ RİSKİ YÜKSEK?

Aile içerisinde gıda alerjisi olan yetişkinlerin çocuklarının alerjik olma ihtimali yüksektir. Genetik faktörlerin dışında alerjiye meyilli çocukların egzama hastası oldukları biliniyor.

BESİN ALERJİSİNDE RİSKLİ GIDALAR NELER?

İnek sütü, hardal, yumurta, balık, et, tahıl, çikolata, meyve ve sebze gibi yiyecekler bebeklerde yaygın alerjiye sebep olan besinlerdir. Dolayısıyla bebeğinizde bu besinleri tüketirken daha dikkatli olmalısınız.

Yasemin.com'dan alınmıştır.