THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler

Antalya'da 8 ülkeden 50 kadar şefin katılımıyla '2. Uluslararası Meze Festivali' düzenlendi. Festivale katılan alemciler mezelere hücum ederek ne var ne yoksa silip süpürdü. 160 TL giriş ücretinin olduğu festivali pahalı bulan bazı akşamcılar sosyal medyadan rahatsızlığını dile getirdi.

14 Ekim 2018 Pazar 00:51
Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 24 restoran şefiyle 50 kadar şefin katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen festivalde, 100'e yakın meze konukların beğenisine sunuldu. 

Meze Festivali Komite Başkanı Gökhan Polat, 18'i ünlü olmak üzere 50 yakın şefin Türkiye, Fas, İspanya, Suriye, Mısır, Tayland, Filistin ve Yunanistan gibi ülkelerden gelerek festivalde meze lezzetlerini sunduklarını söyledi.

Festivalde 36 mezenin sunumunun yapıldığını, sıcak yemek ve ara yemeklerin bulunmadığını belirten Polat, "Antalyalılar festivale büyük ilgi gösterdi. Her sene meze festivalini geliştirerek ilerletmek istiyoruz. Hedefimiz bu festivali dünyaca ünlü bir şölene dönüştürmek ve Antalya'ya katkı sağlamak." dedi.

Polat, mezenin Ortadoğu ve Akdeniz kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu, festivalle bunu geniş kitlelere duyurmak istediklerini vurguladı. Türkiye'yi gastronomi alanında temsil eden Serkan Güzelçoban, Antalya Meze Festivali'ne ilk defa katıldığını ve yaptıkları mezelerin tamamının tüketildiğini söyledi.

Serdar Kuzuloğlu dalgasını geçti!

Twitter'ın 'İnternet ekipler amiri' mahlaslı teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu da festivale katılanlar arasındaydı. Kuzuloğlu, festivale ilişkin Twitter'dan, "İkinci #mezefestivali özeti: MİLLET AÇ AÇ!" paylaşımını yaptı.

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 00:51
  1. Antalya
  2. meze festivali

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
    1. İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu..
    2. Hollanda Almanya'yı bozguna uğrattı
    3. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    4. Alemciler meze festivalinde tezgaha..
    5. İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan..
    6. Payitah Abdülhamid'de bomba sahne!..
    7. Filistinli hukuk komitesinden BM'ye..
    8. Türkiye'ye para aktı! 4,4 milyar..
    9. Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
    10. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    11. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    12. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    14. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    15. Gümüşhane'de feci kaza! Mezarlığa..
    16. Hindistan'da zika virüsü alarmı!..
    17. Nijerya'daki patlamada ölü sayısı..
    18. Engelli emekli öğretmeni bıçaklayarak..
    19. Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 'destek'..
    20. Gaziantep'te dev operasyon! 67 kilo..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu