Alemciler meze festivalinde tezgaha geldi! 160 liraya silkelediler ucundan azıcık verdiler

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 24 restoran şefiyle 50 kadar şefin katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen festivalde, 100'e yakın meze konukların beğenisine sunuldu.

Meze Festivali Komite Başkanı Gökhan Polat, 18'i ünlü olmak üzere 50 yakın şefin Türkiye, Fas, İspanya, Suriye, Mısır, Tayland, Filistin ve Yunanistan gibi ülkelerden gelerek festivalde meze lezzetlerini sunduklarını söyledi.

Festivalde 36 mezenin sunumunun yapıldığını, sıcak yemek ve ara yemeklerin bulunmadığını belirten Polat, "Antalyalılar festivale büyük ilgi gösterdi. Her sene meze festivalini geliştirerek ilerletmek istiyoruz. Hedefimiz bu festivali dünyaca ünlü bir şölene dönüştürmek ve Antalya'ya katkı sağlamak." dedi.

Polat, mezenin Ortadoğu ve Akdeniz kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu, festivalle bunu geniş kitlelere duyurmak istediklerini vurguladı. Türkiye'yi gastronomi alanında temsil eden Serkan Güzelçoban, Antalya Meze Festivali'ne ilk defa katıldığını ve yaptıkları mezelerin tamamının tüketildiğini söyledi.

Serdar Kuzuloğlu dalgasını geçti!

Twitter'ın 'İnternet ekipler amiri' mahlaslı teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu da festivale katılanlar arasındaydı. Kuzuloğlu, festivale ilişkin Twitter'dan, "İkinci #mezefestivali özeti: MİLLET AÇ AÇ!" paylaşımını yaptı.