Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kaç yaşında
Alec Baldwin oynadığı filmler | Rust filminin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Film çekimi sırasında kullanılan silah ateş aldı ve görsel yönetmen yaşamını yitirdi. Tetiğe ise oyuncu Alec Baldwin'in dokunduğu ileri sürüldü. Peki, Alec Baldwin kim?
Halyna Hutchins’i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan oyuncu Alec Baldwin ilk kez yaşanan olayları anlattı. Baldwin, "Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben kimseye silah doğrultup tetik çekemem. Asla" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de gelen haberler arasında. Peki, Alec Baldwin kim?
Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kaç yaşında
Alexander Rae Baldwin III 3 Nisan 1958'de dünyaya geldi. ABD'li aktör şimdiye kadar pek çok önemli yapımda yer aldı. 2021 yılında çekilen western tarzı Rust adlı filmin setinde çekimler devam ederken 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı. Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı ancak herhangi bir göz altı ya da tutuklama yapılmadı.
Alec Baldwin’in rol aldığı bazı filmler şöyle:
Alice
Kediler ve Köpekler
Göklerin Hakimi
Göklerin Hakimi
Sünger Bob Kare Pantolon
Köstebek
Kirli Sırlar
Kız Kardeşimin Hikayesi
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