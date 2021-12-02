Halyna Hutchins’i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan oyuncu Alec Baldwin ilk kez yaşanan olayları anlattı. Baldwin, "Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben kimseye silah doğrultup tetik çekemem. Asla" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü de gelen haberler arasında. Peki, Alec Baldwin kim?

Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kaç yaşında

Alexander Rae Baldwin III 3 Nisan 1958'de dünyaya geldi. ABD'li aktör şimdiye kadar pek çok önemli yapımda yer aldı. 2021 yılında çekilen western tarzı Rust adlı filmin setinde çekimler devam ederken 42 yaşındaki kadın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü, yönetmen Joel Souza'yı ise yaraladı. Baldwin'in elindeki silahın kurusıkı olması gerekirken birilerinin bunu değiştirmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı ancak herhangi bir göz altı ya da tutuklama yapılmadı.

Alec Baldwin’in rol aldığı bazı filmler şöyle:

Alice

Kediler ve Köpekler

Göklerin Hakimi

Göklerin Hakimi

Sünger Bob Kare Pantolon

Köstebek

Kirli Sırlar

Kız Kardeşimin Hikayesi

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