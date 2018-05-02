Aldıkları ödülü Mehmetçik'e bağışladılar

PTT-DER'in düzenlediği "Afrin Kahramanlarına Mektup" yarışmasına 200'ün üzerinde personel katıldı. Amasya'dan Tolga İnanır birinci, İzmir’den Gülşah Uyan ikinci, İstanbul'dan Zakire Sema Yar üçüncü oldu. Dernek yöneticileri, dereceye giren mektupların sahiplerinin de onayını alarak birinciye verilen bin lira, ikincinin ödülü 750 lira ve üçüncünün ödülü 500 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı ve Kaman PTT çalışanı Mustafa Tolga Tokluoğlu, yarışmada dereceye giren mektuplar için Ankara'da bir otelde ödül töreni düzenlendiğini söyledi.

Her bir mektubun duygu dolu olduğunu ve jüri üyelerinin dereceye girenleri seçmekte zorlandığını belirten Tokluoğlu, şöyle konuştu:

"Jürimizin seçtiği 3 mektubu ödüllendirdik. Ödüllerimiz ise çok daha anlamlıydı. Mehmetçik Vakfı'na onlar adına bağışta bulunduk. Afrin’de savaşan yiğitlerimiz için ne yapsak az kalır. Biz sadece moral olsun diye derneğimiz tarafından böyle bir şey yaptık. Tek dileğimiz, her zaman ordumuzun zaferle daim olmasıdır. Allah, tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Emeği geçenlere ve yarışmaya katılan herkese teşekkür ediyorum."