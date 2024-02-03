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Kadın - Aile Aldığınız tavuk! Bu varsa kesinlikle tüketmeyin! 7’den 77’ye herkes kullanıyor ama en kötüsü! Merak edilen cevabı
Kadın - Aile

Aldığınız tavuk! Bu varsa kesinlikle tüketmeyin! 7’den 77’ye herkes kullanıyor ama en kötüsü! Merak edilen cevabı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 20:06:00 - 2024-02-03 20:08:48
Aldığınız tavuk! Bu varsa kesinlikle tüketmeyin! 7’den 77’ye herkes kullanıyor ama en kötüsü! Merak edilen cevabı

Taze tavuğu anlamanın bazı yolları bulunuyor. Bu nedenle tavuk satın almak isteyen insanların söz konusu yollara dikkat etmeleri öneriliyor.

Taze tavuğu anlamanın bazı yolları bulunuyor. Bu nedenle tavuk satın almak isteyen insanların söz konusu yollara dikkat etmeleri öneriliyor. Tavuğun taze olup olmadığını anlamanın yöntemi açıklandı.
Taze tavuğu anlamanın bazı yolları bulunuyor. Bu nedenle tavuk satın almak isteyen insanların söz konusu yollara dikkat etmeleri öneriliyor. Bu sayede taze bir tavuk seçmek mümkün olabiliyor. Nitekim taze tavuğun göstergelerinden bazıları aşağıda yer alıyor.

TAVUĞUN TAZE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Taze tavuk, pembe ve beyaz renkte olur. Bunun yanı sıra tavuğun derisi sarıya benzer ya da gri renge dönmüşse, uzak durulmalı.

Tavuktan ekşimsi ve ağır bir koku yayılıyorsa, taze olmadığının işaretidir. Çünkü bozulmaya başlayan tavuk, ağır ve ekşimsi bir koku yayar. Eğer böyle bir tavuk bulunuyorsa, uzak durulması gerekir.

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