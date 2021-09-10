Aldığı kararın ardından Biden'a tepki yağıyor! 'Diktatör' benzetmesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmesi, Cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye yol açtı.

Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğunu, imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanları kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı.

Bahse konu açıklamanın ardından, aşının zorunlu hale gelmesine en baştan beri karşı çıkan birçok Cumhuriyetçi isimden sert tepki geldi.

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mike Lee, Biden'ın konuşmasından kısa süre yaptığı Twitter paylaşımında, "Otokrat olmaya yaklaşan birisi olarak Biden bu muhteşem milletin önemli damarlarını riske atıyor. Özgürlük ve kurumsallık, Amerikan tecrübesinin en önemli parçalarıdır." görüşünü dile getirdi.

Temsilciler Meclisinde Ohio'yu temsil eden Jim Jordan, Twitter'dan "En başta kiliseye gidemeyeceğinizi söylediler. Sonra silahlarınızı almaya çalıştılar. Şimdi de işinizi elinizden almaya çalışıyorlar. Aşı zorunluluklarına hayır." paylaşımında bulundu.

Louisiana Temsilcisi Steve Scalise ise Beyaz Saray'ın, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunun, federal hükümetin rolü olmadığını belirttiğine işaret ederek, "Bu adım bilimle ilgili değil. Bu, radikal tabanını tatmin etmek için görevini kötüye kullanan umutsuz bir siyasetçi ile ilgili." ifadesini kullandı.

Biden'a "diktatör" benzetmesi

Temsilciler Meclisinde Kuzey Carolina'yı temsil eden Madison Cawhorn, Twitter'dan, "Joe Biden, sen bir diktatör değilsin. Öyleymiş gibi davranmayı bırak." görüşünü paylaştı.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Biden'ın "Aşı, özgürlükle ilgili değil" ifadesi eleştirilerek, "Bu cümle, sanki diktatörlük gibi duyuluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Biden'a dava açmaya hazırlanıyorlar

Öte yandan Cumhuriyetçi valiler de Biden'ın imzaladığı kararnameye karşı çıkarak, aşı zorunluluklarını uygulamamak için Başkan'a karşı dava açacaklarını duyurdu.

Teksas Valisi Greg Abbott, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın kararını "özel sektöre taciz" olarak nitelendirerek, eyaletinin bu kararnameye karşı çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

Wyoming Valisi Mark Gordon ise eyalet savcısını Biden'ın bu "anayasaya aykırı" adımına karşı adım atmaya çağırdı.

Güney Dakota Valisi Kristi Noem de yaptığı açıklamada, Biden'a "Mahkemede görüşürüz." mesajını verdi.

Ayrıca Cumhuriyetçi Komite Başkanı Ronna McDaniel de parti üyelerine yaptığı hitapta, "Amerikan halkını ve özgürlüklerini korumak için yönetimi dava edeceğiz." sözlerini sarf etti.