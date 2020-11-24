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Ekonomi Alcon'dan Türkiye'ye 115 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Alcon'dan Türkiye'ye 115 milyon liralık yatırım

Alcon Ülke Müdürü ve Cerrahi İş Birimi Direktörü Ege Bay: - "Gerçekleştirdiğimiz 115 milyon liralık yatırım, Türkiye'ye olan güven ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi. Ülkemizin göz sağlığı alanında en yeni teknolojilerle geliştirilmiş inovatif ürünlerle buluşması için çalışmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:57:55 -
Alcon'dan Türkiye'ye 115 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) – Global göz sağlığı şirketi Alcon'un Ülke Müdürü ve Cerrahi İş Birimi Direktörü Ege Bay, bu sene Türkiye'de 115 milyon lira ilave yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu, Türkiye'ye olan güven ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alcon, bu yıl gerçekleştirdiği 115 milyon lira ilave yatırımla Türkiye'ye duyduğu güveni bir kere daha gösterdi.

Göz sağlığında cerrahi ve kontakt lens alanında faaliyet gösteren firma, 1997 yılından bu yana Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alcon Ülke Müdürü ve Cerrahi İş Birimi Direktörü Dr. Ege Bay, Türkiye'nin global operasyonları içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Alcon olarak, göz sağlığı alanında inovasyona yatırım yapmaya devam ettiklerini bildiren Bay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyetlerimizi büyütmeye odaklanmış durumdayız. Gerçekleştirdiğimiz 115 milyon liralık yatırım, Türkiye'ye olan güven ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi. Ülkemizin göz sağlığı alanında en yeni teknolojilerle geliştirilmiş inovatif ürünlerle buluşması için çalışmaya devam edeceğiz."

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