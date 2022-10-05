Kuruluş Osman dizisini takip edenler Alçiçek Hatun'un kim olduğunu araştırıyor.

Alçiçek Hatun kimdir kimin kızıdır? Alçiçek Hatun rolünü kim oynuyor?

Dizide Alçiçek Hatun rolünü Miray Akar oynuyor.

Öktem Bey ve Bengi'nin kızıdır. Bengi, Alçiçek'i Selçuklu Sarayı'na gelin vermek istemektedir. Fakat Alçiçek, anne babasının ona direttiği bu durumdan hoşnut değildir. İyi bir savaşçıdır. Ceng etmek oba kızı gibi yaşamak ister. Bu niyetle namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.

Miray Akar kimdir?

Miray Akar 17 Temmuz 2000 Ukrayna doğumlu. Miray Akar'ın annesi Ukraynalı, babası Türk'tür. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Üç yaşında çeşitli reklam ve kliplerde çalışarak oyunculuğa başladı. 2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.