Alçı-Altaylı kavgası büyüyor! Rasim’le ne alakası var?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, köşe komşusu Fatih Altaylı ile arasında geçen Beyoğlu'ndaki Suriyeli ve Arap nüfusunun yoğunluğu tartışmasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?” diye sitem etti. Alçı, Altaylı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yapmasına şöyle tepki gösterdi:

"Son yıllarda karşılaştığım hakaretler, belden aşağı vurmalar, iftiralara bakıyorum da… Neredeyse hiçbirinin benimle ilgisi yok.

Bu ülkede bireye saygı olmadığı için hele kadınsanız cinsiyetçi zihinlerin gözünde varlığınız kocanız ya da babanızın varlığına indirgendiği için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.

Gerçi Beyoğlu ile ilgili tamamen iyi niyet ve davet içeren yazımdan sonra Fatih Altaylı’dan bir nebze nezaket beklerdim. O bakımdan şaşırdığımı itiraf etmeliyim.

Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?

Gülenist yapının bir çete olduğunu tespit ettiğim 2013’ten itibaren Fetullahçı örgütle ekranlarda en sert mücadelelerden birini de ben verdim.

Bu konuda en önde bayrak taşıyan insanlardan biriyim. 2013-16 dönemi için benim mücadelemi takdir etmeyen bir üst düzey yetkili bulamazsınız. 2013-16 döneminde FETÖ’nün bertaraf edilmesi amacına çok inandım ve bu uğurda tüm gücümle mücadele ettim. Sonunda Türkiye kazandı ve FETÖ mağlup oldu.

Hele örgütün belinin kırılması açısından en hayati sene olan 2014’te ben kelle koltukta bu yapı ile savaşırken tweet'lerle, yazılarla ve konuşmalarla FETÖ’yü destekleyen insanların bu konuda bana saldırmasını ve iftira atmasını çok komik buluyorum. Maalesef 2013 öncesi Gülen karşıtı olan birçok kişi 2013-16 arası alenen Gülen ve çetesini desteklediler.

Benim mücadelemi bilenlere muhalefetten de örnek verebilirim. Şu an 6’lı masasının içinde olan Ahmet Davutoğlu, 28 Mart 2014 tarihinde Ülke TV’ye çıkıp “Paralel çeteye karşı bu cesur mücadelesinden ötürü Nagehan Alçı’yı tebrik ediyorum” dedi. Çünkü o süreçte duruşumu görüyordu.

“İnsanların içindeki iyiyi ararsan mutlaka bulursun” cümlesine inanılan bir ailede büyüdüm.

Ama hakikat öyle değilmiş.

Yaşım 45’e varmak üzere. Son yıllarda üzülerek anlıyorum ki yanlış öğretmişler, sevgili anneciğim ve babacığım kendi saf dünyalarında hayal görmüşler.

Bazı insanların içinden ne kadar ararsanız arayın iyi çıkmıyor sevgili okurlarım…"