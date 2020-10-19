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Dünya Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! Ermenistan ateşkese rağmen yine saldırdı
Dünya

Alçaklıkta sınır tanımıyorlar! Ermenistan ateşkese rağmen yine saldırdı

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi de ihlal ederek yine sivillere saldırdı. Ermenistan ordusu Terter'de bir fabrikayı vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:07:00 - 2020-10-19 16:09:40

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi.

Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Saldırı anında bölgede bulunan Türk muhabirler de hedef alındı.

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