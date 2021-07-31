Alçaklık, kalleşlik, hainlik... Ne derseniz deyin! Şirin Payzın'dan tanımı zor adilik

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Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler, düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yanında el pençe duran sözde gazeteci Şirin Payzın da katıldı.

Devletin, milletle omuz omuza mücadele ettiği yangınlarla ilgili kalleşce bir paylaşım yapan Payzın, "yanan yerlere çökülecek mi? Göreceğiz..." ifadelerini kullandı.

"Gazeteciyim" diyerek ortalıkta dolanan Şirin Payzın bununla da yetinmedi. CHP yandaşı HALK TV'nin haberini paylaşan Payzın, yangına karşı canını hiçe sayan itfaiye personellerini, yangın işçilerini ve vatandaşları hedef aldı. Yangının bir otele sıçramasını engelleyerek olası bir faciayı önleyenleri açık açık hedef alan sözde gazeteci, yanan ormanlık alana otel yapılacağı algını oluşturmaya çalıştı.

İşte "bu kadar da utanmazlık olmaz" dedirten o paylaşım:

Türkiye'ye operasyon, Yunanistan'a salya sümük!

Milletin acısı üzerinden alçakça bir algı yapmaya kalkışan Şirin Payzın, Yunanistan'daki yangınlara ise salya sümük ağladı.

Türkiye'ye olan nefretini Yunanistan'a olan sevgisiyle gösteren Payzın'ın kepazeliği sosyal medyada infiale yol açtı.

Yunan'a üzüldüğü kadar Türkiye'deki köylülere üzülmeyen Şirin Payzın'ın Yunanistan için kahrolduğu o paylaşımı:

"Atina'daki yangın sadece Yunanistan'ın üzüntüsü değil hepimizin üzüntüsü. 70'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hala kayıp olanlar var.

Çevre felaketi yaşanıyor. Yunanistan'ın acısı acımızdır."