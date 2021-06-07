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Gündem Alçaklığın bu kadarı! Sözde boksörden Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler
Gündem

Alçaklığın bu kadarı! Sözde boksörden Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sık sık hakarette eden sözde boksör Ünsal Arık'a destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 11:04:00 -

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı "PYD terör örgütü değildir" ifadeleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki toplayan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sık sık hakarette bulunmasıyla gündeme gelen Ünsal Arık isimli boksöre destek çıktı.

Alçak sözler!

Aksünger, bir boks müsabakası sonrası Arık’ın, "Her yumruk Tayyip'e" ifadesini kullandığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Aksünger, tweetinde "Avrupa Boks Şampiyonu olan Ünsal Arık maç sonu: Her yumruk Tayyip'e" notunu düştü.

Ünsal Arık, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "terörist" deyip suikast ile tehdit etmişti.

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Yorumlar

Memo

Alçak herif yalancısın senin kalbin de dilin de müsilaj
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ş....siz
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