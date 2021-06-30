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Dünya Alçakların derdine bakın
Dünya

Alçakların derdine bakın

Terör örgütü PKK'nın yatağı olan Fransa'da, örgüt sempatizanları tarafından Türkiye ve Türk Hava Yolları karşıtı provokasyon gösterisi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 01:56:00 - 2021-06-30 01:56:40

Charles de Gaulle Havaalanı'nın içerisinde, ellerine örgüt paçavraları ve terörist elebaşı Öcalan'ın posterlerini alan sempatizanlar, "boykot" çağrısı yaptı.

Örgüt paçavralarıyla 'boykot' çağrısı

Ellerine örgüt paçavraları ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini alan grup, Türkiye ve Türk Hava Yolları için "boykot" çağrısı yaptı. Gruba güvenlik güçleri tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmazken, sosyal medya kullanıcıları Fransız yetkililere tepki gösterdi.

Görüntüleri servis eden İtalyan gazeteci, Giuseppe Mancini, "Ben de aynısını Usame bin Ladin'in bir portresi ve siyah bir "Sonsuza kadar cihat" pankartı ile yapmak istiyorum: Sadece ne olduğunu görmek için" diyerek iki yüzlü tutuma tepki gösterdi.

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