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Alçakların buluşma adresi TikTok: Efendimiz'e (SAV) ağır hakaret eden mahluk!

Önceki gün TikTok'ta yayımladığı videoda bir türbe ile dalga geçen eşcinsel sapkın skandalından sonra, Alperen Şahin adındaki bir alçağın da Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ı olmayan aklınca tiye aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:47:00 -
Alçakların buluşma adresi TikTok: Efendimiz'e (SAV) ağır hakaret eden mahluk!

 Yeniakit.com.tr 

TikTok adlı uygulama, sınırsız özgürlük alanı ile zehir saçmaya devam ediyor.

'Allah seni kahretsin' dedirten video!

Alperen Şahin adlı bir mahlukun, Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) alçakça dil uzattığı bir videosu ortaya çıktı. Haddini aşarak, Efendimiz'i (SAV) tasvir eden mahluk, ağza alınmayacak küfürler savurdu. Müslümanların değerine dil uzatan mahluka tepki yağarken, videonun yüzbinlerce kişiye ulaştığı belirlendi.

Bir eşcinsel sapkın da 'türbe' videosu ile haddini aşmıştı

Önceki gün de bir eşcinsel azgın, uygunsuz giyim tarzı ile video kaydı yapmış, bir türbe ile alçakça alay etmişti. TikTok'un sınırsız özgürlük alanı, alçakları bünyesinde toplarken, değerlerimize dil uzatan mahlukların yayınlarına aynı hesaplarla devam etmesi de hayretle karşılanıyor.

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