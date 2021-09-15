Alçaklar! Yine Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 369 Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Yahudi yerleşimcilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e girdiği vurgulandı.

İbrani takvimine göre bu akşam başlayacak olan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından bir hafta sürecek Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle Yahudi yerleşimciler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e Yahudi yerleşimciler tarafından düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, işgal rejimi ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.