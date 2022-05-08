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Dünya Alçaklar! İsviçre'de PKK yandaşları Türklere saldırdı
Dünya

Alçaklar! İsviçre'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları, Türk bayraklarıyla kutlama yapan Türk vatandaşlarını tehdit edip saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 23:10:00 - 2022-05-08 23:37:31

İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.

İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Tehdit edip saldırdılar

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40’a yakın olduğu tahmin edilen PKK’lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Çok sayıda kişi yaralandı

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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