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Yerel Alçaklar! Çocuk parkına molotof attılar
Yerel

Alçaklar! Çocuk parkına molotof attılar

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde çocuk parkına molotoflu saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 22:43:00 -
Alçaklar! Çocuk parkına molotof attılar

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili başlattığı incelemede molotof attığı belirlenen 2 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Gözatına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruştuma başlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Olay bugün saat 17:25 sıralarında meydana geldi. Sultangazi ilçesinde bulunan bir çocuk parkına yüzleri maskeli kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığı bilgisi alan emniyet güçleri harekete geçti.

Saldırgan yakalandı

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan Sultangazi Tem-Güvenlik büro amirliğine bağlı ekipler, yüzleri kapalı halde saldırıda bulunan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırganların ikametlerine yapılan baskında şüpheliler gözlatına alınırken molotof atılan parkta yapılan aramada patlamış çakmak, 3 adet patlamış molotof ve yanmış bez parçaları ele geçirildi.

Soruşturma başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak için emniyet müdürlüğüne sevk edilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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