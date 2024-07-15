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Gündem Alçaklar boş durmuyor! 15 Temmuz yürüyüşüne havai fişekli saldırı
Gündem

Alçaklar boş durmuyor! 15 Temmuz yürüyüşüne havai fişekli saldırı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 23:50:00 - 2024-07-15 23:54:32

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce havai fişekli saldırı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi. Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisenin önünde başladı.

Kalabalığa havai fişek atıldı

Yürüyüş görkemli bir şekilde sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı.

Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti. Ardından program okul bahçesine sürdü.


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