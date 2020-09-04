Alçak yunandan bir tehdit daha: Türk gazetecileri hedef gösterdiler

Yunanistan, Türkiye’ye sadece 2 kilometre uzaklıkta olan Meis Adası’nda görevini icra etmek isteyen Türk gazetecileri faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösterdi. Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi gazetecilerin kimlik bilgilerini yayınladı.

“Medya yoluyla savaş ve sindirme yöntemini deniyorlar”

Görevi için canını ortaya koyan basın mensuplarının arkasında olduklarını söyleyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Türkiye’nin son dönemde bağımsız dış politikası mandacıları ve onların arkasındaki güçleri rahatsız etti. Daha önce Amerikan mandası, İngiliz mandası, İsrail mandası olan hükümetler vardı. Medya da, iş dünyası da, siyaset de onların elindeydi. Artık Türkiye ‘Biz bağımsız ve bağlantısız bir dış politika, özgür bir medya istiyoruz. Akdeniz’de haklarımızı koruyacağız’ diyor. Dolayısıyla Yunanistan arkasına aldığı şer odakları ile Türkiye’ye karşı provokatif adımlar atıyor. Küfür tek millettir. Şu an yaşananlar sadece fiziki bir savaş değildir. Psikolojik bir savaşa da girmek istiyorlar. Medya yoluyla savaş ve sindirme yöntemini deniyorlar. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun dik duruşuyla bu haddini bilmezlere gereken cevabı vermiştir. Milli ve yerli bir duruş göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“Hiçbir koşulda basın mensuplarına müdahale edilemez”

Yunanistan’ın yanlışlarının düzeltilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Türkiye’ye karşı bir takım atraksiyonlar yapmaya çalışan Yunanistan’ın bu yaptıklarının uluslararası hukukta hiçbir yeri yoktur. Yunanistan, Fransa’nın teşviki, BAE’nin kışkırtması ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki girişimlerini zorlaştırmak istiyor. Tüm bunları yaparken hukuka uygun tek bir adım atmadığını da görüyoruz.

İletişim Başkanlığı tarafından atılan adım son derece yerindedir. Dünya tarihinde hangi durum olursa olsun, şiddetli savaşlarda dahi basın mensuplarına müdahale edilmez. Çünkü basın mensupları dünyayı aydınlatan kişilerdir. Her hukuku çiğneyen Yunanistan bu kuralı da çiğnemiştir” şeklinde konuştu.

Altun ve Kazancı'dan tepki

Öte yandan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, skandal tehditle ilgili “O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.” açıklamasında bulundu.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı da iki gazetecinin hedef gösterilmesinin basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbe olduğunu söyledi.