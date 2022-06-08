Alçak plan ortaya çıktı: İşgalci Siyonist İsrail, Mescid-i Aksa'yı gasp edecek!

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'nın bir kısmını Yahudi yerleşimcilerin sürekli kullanımına tahsis etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Filistin Yasama Meclisi ve Filistin Yönetimi Başkanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın bir bölümüne, Yahudi yerleşimciler yararına tamamen el koyma yönündeki planına ve Kudüs'ün tarihi görünümünü değiştirme çabalarına karşı uyarıda bulundu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Filistin Yasama Meclisi'ndeki Kudüs ve Aksa Komitesi Başkanı Ahmed Ebu Halebiye, terör devleti İsrail'i Mescid-i Aksa'yı zaman yönünden paylaştırma çabalarını 2008'den bu yana sürdürdüğü gibi şimdi de mekan yönünden paylaştırma amaçlı çabalarını devreye sokmak istediğini ifade etti.

Tamamen yerleşimcilerin ayinlerine tahsis edilecek

Ebu Halebiye, Quds Press haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in Mağribliler Kapısı'nın yerleşimcilerin girişi için bir koridor olarak korunmasına ek olarak şimdi de Mescid-i Aksa'nın doğu kısmından bir alana, tamamen yerleşimcilerin ayinlerine tahsis edilmesi için el koyma amaçlı bir plan üzerinde odaklandığına dikkat çekti.

Ebu Halebiye, Aksa'nın doğu tarafında Babu'r-Rahme Namazgahı'nın yer aldığını, buranın, Kubbetu's-Sahra'nın altında bulunan kayaya (Haceri Muallaka) doğru bir yol oluşturduğunu, İsrail yönetiminin de başlangıçta bu alana el koyma hesapları yaptığını, İsrail'in burayı bir Yahudi mabedine dönüştürmeyi amaçladığını söyledi.

Kendisi aynı zamanda Mescid-i Aksa konusunda bir uzman olan Ebu Halebiye, bazılarının İsrail yönetiminin bu bölgede yerleşimciler için bir alan tahsis etmesinin Mescidi Aksa'yı paylaştırma planına bir alternatif olacağı iddiasında bulunduklarını, oysa gerçekte böyle bir şeyin paylaştırma planının bizzat kendisinden başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Ebu Halebiye, siyonist İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmına el koymaya kalkışmasının son derece tehlikeli bir plan olduğunu, Filistin halkının ve özellikle de Kudüs ahalisinin bu planın hayata geçirilmesini önlemek için bütün gücüyle çalışacağını söyledi.