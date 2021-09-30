Alçak İsrail’in tetikçileri bugün biri kadın 2 Filistinliyi daha katletti
Sabah saatlerinde biri kadın 2 Filistinliyi katleden işgalci Siyonist rejim ordusu, açtıkları ateş sonucu Gazzeli bir Müslümanı daha katletti.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc mülteci kampının doğusunda bir Filistinli siyonist işgal ordusunun mermileriyle şehit oldu.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, 41 yaşındaki Muhammed Abdülkerim Ammar, Bureyc mülteci kampının doğusundaki Vad Ebu Katrun bölgesi yakınında kuş avına çıktığı sırada işgalci askerlerin üzerine ateş etmeleri sonucu şehit oldu.
Ammar'ın cenazesinin Deyru'l-Belah şehrindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi.
İşgal ordusu bugün sabah saatlerinde de Gazze şehrinin doğusunda sınırı biraz aşarak Gazze Şeridi topraklarının içine girmişlerdi. Ayrıca Gazze Şeridi'nin güney kesiminde yer alan Han Yunus şehrinin doğusunda da çiftçilere gerçek mermilerle saldırdıkları haber verildi.
İşgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Cenin'in Burkin kasabasına baskın düzenleyerek Ala Nasır Zeyyud isimli bir Filistinli genci sıfır noktasından üzerine ateş ederek şehit etmişlerdi.
Yine bugün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda İsra Huzeymiye isminde bir genç kadın, bıçaklı eylem girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilmişti.