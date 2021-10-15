Alçak gazeteden Türkiye’ye “mültecilere işkence” iftirası

MÜNÜBE YILMAZ

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen The Guardian gazetesi, yine hayal mahsulü bir sözde haberi sayfalarına taşıdı. İngilizlerin dünyaca ünlü yayın organı, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin göçmenlere işkence uyguladığı iftirasına yer vererek büyük bir skandala imza attı.

Referansları HDP yanlısı avukat

Yaptıkları araştırmada, Afganistan’dan Türkiye’ye girmeye çalışan Afgan mültecilerin, Türk yetkililer tarafından dövüldüklerine ve taciz edildiklerine dair kanıtlara ulaştıklarını iddia eden paçavra, HDP yanlısı avukat Mahmut Kaçan’ın, “Türkiye, Birleşmiş Milletler’in mülteci sözleşmesine aykırı olarak göçmenlere sistematik bir şekilde şiddet uyguluyor” herzelerine yer vererek de haberinin güvenilirliği konusunda ipucu verdi.

Buram buram senaryo kokuyor

Buram buram senaryo kokan haberinde, kim oldukları belli olmayan kişilere “Türk sınır güçleri telefonlarımızı kafamıza vurdu, kıyafetlerimizi yaktı, defalarca yüzümüze tekme attı. Ellerimiz Türk askerleri tarafından bıçakla kesildi. Ayrıca mallarımız yağmalandı” hezeyanlarını söylettiren Guardian, mültecilerle yaptıkları sözde mülakatta Afganlardan birinin “Türkiye bizim fiziksel ve zihinsel sağlığımıza zarar veriyor” dediğini de ileri sürdü.

Guardian’ın iftiraları büyük tepki çekti

İngiltere’ye kabul edilen mültecilerin sayısı bir elin parmaklarını geçmediği halde, milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye’ye kara çalmaya çalışan The Guardian’ın söz konusu yayını büyük tepki çekti.