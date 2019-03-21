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ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) çocuk oyuncuları, ‘Pırtlatan Bal’ isimli tiyatro gösterisi ile sahne alacak.

21 Mart 2019 Perşembe 12:35
ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) çocuk oyuncuları, ‘Pırtlatan Bal’ isimli tiyatro gösterisi ile sahne alacak.22 Mart 2019 Cuma günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 19.30’da başlayacak.


Nesin Vakfı’nın destekleriyle hazırlanan ‘Pırtlatan Bal’ isimli oyunun yönetmenliğini Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Yönetmeni Evrim Yaşar üstlendi. Konusuyla paylaşmayı ve başkalarının hakkına el uzatmamayı çocuklara aktaran oyun, yaklaşık altı ayda hazırlandı.


Katılımın ücretsiz olacağı oyun, 7-15 yaş grubuna hitap ediyor. Oyunu izlemek isteyen Aliağalı küçük tiyatroseverlerin, velileri ile birlikte katılım sağlayabileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:35
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