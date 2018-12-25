Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail cevabı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi.

Berat Albayrak açıklamasında “Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar” ifadelerini kullandı.