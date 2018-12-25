Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na İsrail cevabı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.25 Aralık 2018 Salı 17:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına cevap verdi.
Berat Albayrak açıklamasında “Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar” ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ