Albayrak'tan KDV iade müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe kanunu teklifi ve 2017 yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddeleri ele alındı.

Vergi sistemi basitleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Komisyonda yaptığı sunumda, ekonomideki gelişmeler ve küresel ekonomi konularında değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, sunumda, çiftçi, esnaf, KOBİ ve girişimcilere sağlanan desteklere ilişkin çeşitli bilgi verdi.

Albayrak, vergi sistemini daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çok önemli adımlar atılacağını belirtti.

KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Albayrak, mükelleflerin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören yeni bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

Hazineye 419 milyarlık bütçe

2019 Yılı Gelir Bütçesi hakkında bilgi veren Albayrak, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 17,4 artarak 880,4 milyar liraya, vergi gelirlerinin yüzde 20 artarak 756,5 milyar liraya, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 4 artarak 123,9 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı toplam bütçe teklifinin 419,9 milyar lira olduğunu dile getiren Albayrak, bu teklifin yüzde 1,3’üne tekabül eden 4,1 milyar lirasının Bakanlığın hizmetleri için kullanılacağını kaydetti.