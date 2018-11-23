0553 313 94 23

Albayrak'tan KDV iade müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mükelleflerin KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde iade edilmesini öngören yeni bir sistem oluşturacaklarını açıkladı.

23 Kasım 2018 Cuma 14:59
Albayrak'tan KDV iade müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe kanunu teklifi ve 2017 yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın maddeleri ele alındı.

Vergi sistemi basitleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Komisyonda yaptığı sunumda, ekonomideki gelişmeler ve küresel ekonomi konularında değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, sunumda, çiftçi, esnaf, KOBİ ve girişimcilere sağlanan desteklere ilişkin çeşitli bilgi verdi.

Albayrak, vergi sistemini daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çok önemli adımlar atılacağını belirtti.

KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Albayrak, mükelleflerin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören yeni bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

Hazineye 419 milyarlık bütçe

2019 Yılı Gelir Bütçesi hakkında bilgi veren Albayrak, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 17,4 artarak 880,4 milyar liraya, vergi gelirlerinin yüzde 20 artarak 756,5 milyar liraya, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 4 artarak 123,9 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı toplam bütçe teklifinin 419,9 milyar lira olduğunu dile getiren Albayrak, bu teklifin yüzde 1,3’üne tekabül eden 4,1 milyar lirasının Bakanlığın hizmetleri için kullanılacağını kaydetti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:59
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'taki cinayet
    1. Sivas'taki cinayet
    2. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    3. Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün..
    4. "Turizm alanlarının işgaline müsaade..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    8. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    9. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    10. ANALİZ - Yaptırımlar gölgesinde Kum..
    11. Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel..
    12. "Fenerbahçe ile oynamak hoş bir şey"
    13. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    14. 16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
    15. Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?
    16. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    17. Suriye sınırının gerisinde "Özel..
    18. Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor..
    19. Karlov suikastini adım adım planlamışlar
    20. BDDK'dan kredi kartı kararı! Taksit..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019