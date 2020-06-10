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Ekonomi

Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:55:14 -
Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.

Albayrak, Twitter hesabından, "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" başlıklı söz konusu toplantıya iştirak ettiğini bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık."

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