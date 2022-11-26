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Ekonomi Albayrak Grubu’ndan büyük başarı
Ekonomi

Albayrak Grubu’ndan büyük başarı

Albayrak Grubu, bu yıl da 9 grup iştirakiyle Great Place to Work® Sertifikası almaya hak kazanarak kendine ait rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 12:04:00 -
Albayrak Grubu’ndan büyük başarı

Gruba bağlı Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Tümosan, Varaka, Sukkar, Albil, Areda, Nakil Lojistik, Trabzon Port ‘Harika Bir İş Yeri’ unvanını elde etti. Great Place to Work® Sertifikası almaya hak kazanan şirketler için kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Personelimizin mutluluğu, çalışma ortamımızın huzuru ve birbirimize olan güven duygumuz her zaman ön planda oldu. Birlikte inşa ettiğimiz kurum ve ekip kültürünü içselleştirmeyi başardık. Şirketimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü. Aldığımız sertifika da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ki bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan anketler, araştırmalar sonucunda buna hak kazandık” dedi.

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