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Ekonomi Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını değerlendirdi
Ekonomi

Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:54:54 -
Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını değerlendirdi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

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