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Albayrak: Enflasyonla mücadelede taviz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Altını çizerek söylüyorum; disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz” dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:11
Albayrak: Enflasyonla mücadelede taviz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen “TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi” açılışında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğinin altını cizdi. Bakan Albayrak, “Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi altını çizerek söylüyorum; disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz” dedi.

Kampanyaya destek

Enflasyonda düşüşün sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na firmalar tarafından yoğun bir destek olduğunu belirten Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kapsamda programın kasım ayı enflasyon rakamlarına beklentilerimiz doğrultusunda katkı sağladığını ve fiyat hareketlerinde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini gördük. Kasım ayında aylık bazda TÜFE yüzde 1,44, ÜFE ise yüzde 2,53 oranında düşüş kaydetti. Böylece ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık TÜFE ve ÜFE oranlarında sırasıyla 3,6 puan ve 6,5 puan toplam yıllık enflasyonda azalışa etki ettiğini gördük. Yurtiçi finansal piyasalardaki normalleşme ile kasım ayında belirginleşen TL’deki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüş de enflasyonda gözlenen bu iyileşmeye önemli katkı sağladı.

“Olumlu gelişmelere şahit olacağız”

Bakan Albayrak, maliyet yönlü baskıların azalmasıyla gelecek dönemde öncelikle üretici fiyatlarında, takiben tüketici fiyatlarında olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olunacağını belirterek, “Diğer taraftan sıkı makroekonomik politikalar ve uygulanacak yapısal tedbirlerle birlikte enflasyonun kademeli olarak azalarak Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngördüğümüz üzere 2019 yılında yüzde 15,8, Program sonunda ise yüzde 6’ya gerilemesini gerçekçi bulmaya devam ediyoruz. Bugün buradan ifade edeyim; bu koyduğumuz hedeflerin bile (olumlu yönde) üzerine çıkacağız” dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:11
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)
  3. TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi
  4. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  5. TÜFE
  6. ÜFE
  7. Yeni Ekonomi Programı (YEP)

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