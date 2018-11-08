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Albayrak: Daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz

Bakan Albayrak, gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı politikalar hayata geçireceklerini açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:32
Albayrak: Daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Gıda enflasyonu ile mücadelede önümüzdeki süreçte çok daha kararlı politikaları hayata geçireceğiz” dedi. 

YEP VE MB FAKTÖRÜ 

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası da Yeni Ekonomi Program ve Merkez Bankası’nın sıkılaşma yönünde attığı adımların enflasyonun denetime alınmasına yardımcı olacağını söyledi. Enflasyonun yükselmesi ile ekonomiye dair beklentilerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Kaleağası, şunları kaydetti: TÜSİAD bu konuda uzun zamandır çalışmalar yapıyor ve kamuoyunu ve politika yapıcıları bilgilendirmeye ve enflasyonun azımsanmaması gereken bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Büyümede elde edilen başarı ne yazık ki fiyat istikrarında sağlanamadı ve son dönemde Türkiye’nin enflasyon oranı gelişmekte olan ülkelerin ortalama enflasyon oranının çok üzerinde gerçekleşti. Enflasyonla mücadele uzun süren kararlı politikalar gerektirir. Enflasyonun mevcut seviyelerden tek haneye inebilmesi için sıkı para politikası ve bunu destekleyici maliye politikasının sabırla yürütülmesine ihtiyaç var.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:32
  1. Berat Albayrak

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