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Ekonomi

Albayrak: Borsa İstanbul kayıpları geri alıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul’un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini devam ettirdiğini belirterek, 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul’un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:52:00 -
Albayrak: Borsa İstanbul kayıpları geri alıyor

Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, “Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak” ifadelerini kullandı.

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